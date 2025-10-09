Veliaht yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht 5. bölüm için heyecan dorukta!

Show TV ekranlarının yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht'ta 5. bölüm heyecanla bekleniyor. Başrollerini Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal'in üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Arama motorlarında, "Veliaht yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" soruları öne çıkıyor.

VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Veliaht dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Her hafta perşembe akşamları ekranlara gelen dizide 5. bölümün yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Veliaht'ta ilk bölümden itibaren reyting seviyesinin artması da beklentileri yükseltiyor.

Dizinin yeni bölümünde Zülfikar’ın geçirdiği kriz sonrası hastaneye kaldırılması, ailede büyük bir endişeye yol açacak. Derya’nın yaptığı hamlelerin sonuçları ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak.

Timur, geçmişteki sırların peşine düşerek Arnavut Saim’le yüzleşecek. Bölümün en merak edilen gelişmesi ise Zülfikar ve Timur’un Esenler Otogarı’na dönüşü sırasında yaşanacak tehlikeli olaylar.

Veliaht'ta 5. bölüm 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

VELİAHT 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Veliaht’ın son bölümünde Karslı Ailesi içinde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Zülfikar Ağa’nın hastalığının ortaya çıkması, ailenin dengelerini değiştirdi. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan Derya, kardeşlerinden vekalet alarak kontrolü ele geçirmeye çalıştı.

Bir Vezir’in Ceset’i öldürmesine engel olan Timur, “Ceset yoksa ben de yokum” diyerek her şeyi riske etti. Ayrıca Timur, çalınan paraların izini sürmeye devam etti.

Ailenin geçmişine dair yeni detaylar 4. bölümde gün yüzüne çıktı. Yahya’nın kardeşi Selim’in dönüşü bütün planları altüst etti.

Zülfikar Ağa karısının ölüm yıl dönümünde duygusal anlar yaşarken, Derya’nın ihanetinin ortaya çıkması Zülfikar’ı derinden sarstı. Final sahnesinde fenalaşarak yere yığılan Zülfikar’ın akıbeti, yeni bölüme dair merakı artırdı.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Entrikaların ve aile içi mücadelelerin öne çıktığı Veliaht dizisi, Karslı ailesinde yaşanan güç savaşlarını konu alıyor. Timur’un veliaht ilan edilmesiyle başlayan sürpriz gelişmeler, her bölümde yeni bir heyecana yol açıyor.