Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı

İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı
Eğitim, Takvim, Okullar, Ara Tatil, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte ilk ara tatilin tarihi araştırılmaya başlandı.

Yeni eğitim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başlarken yoğun geçen ders dönemi sonrasında öğrenciler ve öğretmenler de Kasım ayında yapılacak kısa tatili beklemeye başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak?

İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı - 1. Resim

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatil hafta sonlarıyla birleştiğinde toplamda 9 gün sürecek.

İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı - 2. Resim

1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk ara tatil 8 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler 10-14 Kasım tarihleri arasında okula gitmeyecek, öğretmenler ise bu süreçte mesleki gelişim faaliyetlerine katılacak. Tüm öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük bir dinlenme fırsatı elde edecek.

İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı - 3. Resim

KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 5 gün olarak planlanırken hafta sonu günleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı - 4. Resim

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak ve ardından okullar 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim yılı ise 19 Haziran 2026’da sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında yeni gelişme! 20 kişi hakkında tutuklama talebiBu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kasım ara tatili ne zaman? 2025-2026 MEB tatil takvimi gündemde - HaberlerKasım ara tatili ne zaman? 2025-2026 MEB tatil takvimi gündemdeBu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı - HaberlerBu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışıAleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu - HaberlerAleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i olduÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? - HaberlerÖTV indirimi hurda teşviki son durum: Ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi?2025-DGS ek yerleştirme süreci başladı! DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? - Haberler2025-DGS ek yerleştirme süreci başladı! DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak?Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Ekim 2025 Instagram erişim sorunu - HaberlerInstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Ekim 2025 Instagram erişim sorunu
Sonraki Haber Yükleniyor...