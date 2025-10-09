İlk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi açıklandı

Yeni eğitim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başlarken yoğun geçen ders dönemi sonrasında öğrenciler ve öğretmenler de Kasım ayında yapılacak kısa tatili beklemeye başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlayacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatil hafta sonlarıyla birleştiğinde toplamda 9 gün sürecek.

1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk ara tatil 8 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler 10-14 Kasım tarihleri arasında okula gitmeyecek, öğretmenler ise bu süreçte mesleki gelişim faaliyetlerine katılacak. Tüm öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük bir dinlenme fırsatı elde edecek.

KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 5 gün olarak planlanırken hafta sonu günleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak ve ardından okullar 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim yılı ise 19 Haziran 2026’da sona erecek.