2025-2026 kasım ara tatili ne zaman? Ara tatil tarihleri MEB tarafından açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini netleştirdi. Bu takvime göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde, ikinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihlerinde uygulanacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim dönemi ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil yani Kasım ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasıyla birlikte hafta sonu tatiline çıkacak ve bu tatil dönemi hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 gün sürecek.

Tatil sonrası dersler 17 Kasım 2025 Pazartesi günü tekrar başlayacak. Bu süre zarfında tüm kademelerdeki öğrenciler (ilkokul, ortaokul, lise) dinlenme ve eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak.

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili veya sömestr tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu tatil dönemi, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık iki hafta boyunca dinlenme imkanı bulacak.

Yarıyıl tatilinin ardından, ikinci dönem dersleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu süreç, öğrencilerin birinci dönemin yorgunluğunu atması ve ikinci döneme hazırlanması için önemli bir fırsat sunacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ HANGİ TARİHLERDE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte hafta sonu tatiliyle birleşerek toplam 9 günlük bir ara tatil geçirecek.

Bu ara tatil dönemi, aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın birinci günü (20 Mart 2026 Cuma) ile çakışacak. Öğrenciler, bu vesileyle hem ders temposundan uzaklaşacak hem de bayram tatilini aileleriyle geçirme fırsatı bulacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarih ile birlikte öğrenciler karnelerini alacak ve uzun bir yaz tatiline başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılı uyum programları 1 Eylül'de başlarken, tüm kademelerde okullar 8 Eylül'de açılmıştı. Bu kapanışla birlikte, bir eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.