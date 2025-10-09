Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya devi şirket 2 bin kişiyi işten çıkarıyor! Trump'ın politikası sarstı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Danimarka merkezli rüzgar enerjisi devi Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Şirketin ABD'deki faaliyetleri, Donald Trump'ın yeşil enerji projelerine karşı çıkması nedeniyle ciddi şekilde yavaşlamıştı.

Danimarka merkezli şirket, yeni iş planlarını ve stratejik önceliklerini açıkladı.

Buna göre, Orsted, deniz üstü rüzgar enerjisine ve Avrupa'ya daha fazla odaklanacak.

DÜNYA DEVİNDE KIRILIM... 2 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILIYOR

Şirket, 2027 sonuna kadar iş gücünün dörtte birine denk gelen yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Verimlilik önlemlerinin 2028'den itibaren yıllık yaklaşık 2 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 270 milyon avro) maliyet tasarrufu sağlamasını bekleyen Orsted, son zamanlarda ABD'deki aksaklıklar, küresel tedarik zinciri sorunları, önemli ölçüde artan faiz oranları ve proje gecikmeleriyle mücadele ediyordu.

Şirketin ABD'deki faaliyetleri, Başkan Donald Trump'ın yeşil enerji projelerine karşı çıkması nedeniyle ciddi şekilde yavaşlamıştı.

