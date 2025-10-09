Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 400 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 760 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,9 düşüşle 5 milyon 400 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 738 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.203 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 750 milyon 735 bin 815,33 lira, işlem miktarı ise 1.203,22 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 69 milyon 638 bin 137,87 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Zirve Değerli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış5.738.000,004.050,00
 En Düşük5.400.000,003.996,00
 En Yüksek5.760.000,004.290,60
 Kapanış5.400.000,004.005,00
 Ağırlıklı Ortalama5.691.940,274.115,72
 Toplam İşlem Hacmi (TL)6.750.735.815,33 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.203,22 
 Toplam İşlem Adedi108
