Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 760 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,9 düşüşle 5 milyon 400 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 738 bin liradan tamamlamıştı.

İlgili Haber Yabancılar 84,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı

İŞLEM MİKTARI 1.203 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 750 milyon 735 bin 815,33 lira, işlem miktarı ise 1.203,22 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 69 milyon 638 bin 137,87 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Zirve Değerli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: