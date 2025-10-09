Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı
9 Ekim TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1'de birbirinden popüler dizilerin yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20:00'da Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, Show TV'de 20:00 Veliaht, Star TV'de Oh Olsun, Star TV'de Teşkilat ve MasterChef Türkiye yarışması ekrana gelecektir.
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya (Tekrar)
23:15 - Arka Sokaklar (Tekrar)
02:00 - Poyraz Karayel (Tekrar)
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Aynadaki Yabancı
04:00 Kardeşlerim
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.15 Ben Leman
03.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)
00:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
02:45 Veliaht (Tekrar)
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Oh Olsun
21:45 Çarpıntı
00:00 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:25 – Teşkilat
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Teşkilat
23:20 - Mehmed: Fetihler Sultanı
02:05 - Cennetin Çocukları
04:40 - Seksenler
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz