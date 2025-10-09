Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı
Diziler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Ekim Perşembe günü, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın akışları paylaşıldı. Buna göre Eşref Rüya, Teşkilat gibi dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanacak.

9 Ekim TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1'de birbirinden popüler dizilerin yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı - 1. Resim

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 

Bu akşam 20:00'da Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, Show TV'de 20:00 Veliaht, Star TV'de Oh Olsun, Star TV'de Teşkilat ve MasterChef Türkiye yarışması ekrana gelecektir.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya (Tekrar)
23:15 - Arka Sokaklar (Tekrar)
02:00 - Poyraz Karayel (Tekrar)

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı - 3. Resim

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 
01:20 Aynadaki Yabancı 
04:00 Kardeşlerim 

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı - 4. Resim

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.15 Ben Leman
03.00 Halef: Köklerin Çağrısı

VELİAHT DİZİSİ ÇEKİM YERLERİ! Veliaht nerede çekildi, hangi semtte? - Son Dakika Magazin Haberleri

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)
00:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
02:45 Veliaht (Tekrar)

Oh Olsun konusu ve oyuncuları | Oh Olsun filmi nerede ve ne zaman çekildi? - Galeri - Yaşam

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber
20:00 Oh Olsun
21:45 Çarpıntı
00:00 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı - 7. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:25 – Teşkilat
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Teşkilat
23:20 - Mehmed: Fetihler Sultanı
02:05 - Cennetin Çocukları
04:40 - Seksenler

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı - 8. Resim

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

