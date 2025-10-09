Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı

9 Ekim TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1'de birbirinden popüler dizilerin yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20:00'da Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, Show TV'de 20:00 Veliaht, Star TV'de Oh Olsun, Star TV'de Teşkilat ve MasterChef Türkiye yarışması ekrana gelecektir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya (Tekrar)

23:15 - Arka Sokaklar (Tekrar)

02:00 - Poyraz Karayel (Tekrar)

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Aynadaki Yabancı

04:00 Kardeşlerim

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

00.15 Ben Leman

03.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)

00:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

02:45 Veliaht (Tekrar)

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber

20:00 Oh Olsun

21:45 Çarpıntı

00:00 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:25 – Teşkilat

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Teşkilat

23:20 - Mehmed: Fetihler Sultanı

02:05 - Cennetin Çocukları

04:40 - Seksenler

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz