Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig'e mi dönüyor?

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig'e mi dönüyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig&#039;e mi dönüyor?
Kayserispor, Volkan Demirel, Teknik Direktör, Transfer, Süper Lig, Markus Gisdol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kayserispor'un başına Volkan Demirel'in geçeceğine dair basına yansıyan haberler hakkında konuştu.

Son olarak Süper Lig'de Bodrum FK'yı (Ekim 2024 - Şubat 2025) çalıştıran Volkan Demirel hakkında Kayserispor iddiası gündem oldu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten ilk açıklama geldi.

Kayserispor Başkanı Açıkalın açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig'e mi dönüyor? - 1. Resim
Nurettin Açıkalın

"VOLKAN DEMİREL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, söz konusu iddiları yalanladı. Gazeteci Faruk Aydemir'e konuşan Açıkalın, "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil" dedi.

Kayserispor Başkanı Açıkalın açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig'e mi dönüyor? - 2. Resim

Öte yandan Kayserispor'un, Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Nenad Bjelica ile görüşme yaptığı ancak tarafların anlaşma sağlayamadığı iddia edildi. 

