Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın açıkladı: Volkan Demirel, Süper Lig'e mi dönüyor?

Son olarak Süper Lig'de Bodrum FK'yı (Ekim 2024 - Şubat 2025) çalıştıran Volkan Demirel hakkında Kayserispor iddiası gündem oldu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten ilk açıklama geldi. Nurettin Açıkalın

"VOLKAN DEMİREL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, söz konusu iddiları yalanladı. Gazeteci Faruk Aydemir'e konuşan Açıkalın, "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil" dedi.

Öte yandan Kayserispor'un, Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Nenad Bjelica ile görüşme yaptığı ancak tarafların anlaşma sağlayamadığı iddia edildi.