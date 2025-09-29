Kayserispor'da 'istifa' açıklaması: Haber bana da ulaştı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE OYNADIĞIMIZ SÜRECE YENİLMEYİZ"

Çok sayıda gol pozisyonu olduğunu dile getiren Açıkalın, "Kazanmak istiyorduk ve kazanmalıydık. Ancak futbol böyle bir şey. Çok sayıda girdiğimiz gol pozisyonu var, bunları gole çeviremedik. Güzel bir mücadele vardı. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Mücadele olduğu sürece takımımdan da oyuncularımdan da memnunum. Beşiktaş maçında ben de eleştiri yapmıştım. Mücadele düştüğü zaman yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bugün verilen mücadeleden memnunum. Böyle oynadığımız sürece Kayserispor’un 3 puanı alacağı günlerin çok da uzak olmadığını biliyorum. Böyle oynadığımız sürece yenilmeyiz. Futbol şansının bugün bizimle olmadığını düşünüyorum. Son vuruşlarımızı gerçekleştiremedik. Bu maçtan 1 puanla ayrılıyoruz. Arkadaşlarımız önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanacaklar" dedi.

"İSTİFA TEPKİLERİNİ TARAFTARIMIZIN YORUMUNA BIRAKIYORUM"

Kayserispor taraftarlarının maçın son anlarında, teknik direktör Markus Gisdol’u istifaya davet etmesiyle ilgili soruya Açıkalın, "Ben bu kulübün başkanı olduğum gibi de taraftarıyım. Ben de üzülüyorum. Ben de isterim buradan 3 puan alalım. Rakibimiz 9 kişi kalmış ve güzel bir oyun oynamışız. Taraftarlarımızın hepsi için söylüyorum, tepki verebilirler, haklı da olabilirler. Taraftarlarımızı 'Neden böyle bir tepki verdiniz?' diye eleştirmemizin bir anlamı yok. Taraftarımız tepki vermezse daha kötü. Ancak ‘istifa’ tepkilerini taraftarımızın yorumuna bırakıyorum" cevabını verdi.

"İSTİFA AKLIMDAN GEÇMEDİ"

Hakkında yapılan "istifa" haberlerinin asılsız olduğunu belirten Başkan Açıkalın, "Herhangi bir istifa düşüncem yok. Bu yapılan haber bugün bana da ulaştı. Zaten yazıp, mesaj atıyorlar. Başka bir şekilde haberimizin olma durumu yok. Herhangi bir istifa aklımdan geçmedi. Böyle bir şey düşünmedim ve konuşmadım. Yakınımda birine de böyle bir şey paylaşmadım. Asılsız bir haber" şeklinde konuştu.