Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Ekim 2025 Instagram erişim sorunu
9 Ekim Perşembe günü, Instagram kullanıcıları uygulamaya erişim ve güncelleme sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Platformun çöküp çökmediği sorusu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

9 Ekim 2025 Perşembe günü Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişim sağlayamama ve güncelleme sorunlarıyla karşılaşınca platformun çöküp çökmediğini merak etmeye başladı.

Instagram'da yaşanan aksaklıklar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar durumu gündeme taşıyarak detayları öğrenmek istiyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

9 Ekim Perşembe günü Instagram çökmemiştir. Instagram hata tespit raporu 24 saatlik verilerine bakıldığında büyük bir aksama kaydı gözükmemektedir.

Kullanıcıların yaşadığı giriş problemleri geçici bir aksaklık olarak görülmektedir. Instagram'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

9 EKİM INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU

9 Ekim 2025 Perşembe günü Instagram'a erişim sorunu yaşayan birçok kullanıcı sorunun ne zaman çözüleceğini araştırmaya başladı.

Şu anda Instagram'da yaşanan aksaklıkla alakalı resmi bir açıklama bulunmuyor. Hata tespit raporlarında da büyük bir sorun gözükmemektedir.

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Bölgesel internet yoğunluğu, DNS ayarları veya cihaz önbelleği gibi kullanıcı kaynaklı teknik nedenlerden dolayı Instagram'da teknik aksaklıklar yaşanmış olabilir. 

Instagram düzelmiştir, şu anda kullanıcılar giriş yaparken sorun yaşamamaktadır.

