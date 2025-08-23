Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eda Erdem voleybolu bıraktı mı, neden yok, Milli takımdan ayrıldı mı? Türkiye-İspanya voleybol maçında nefesler tutuldu!

Eda Erdem voleybolu bıraktı mı, neden yok, Milli takımdan ayrıldı mı? Türkiye-İspanya voleybol maçında nefesler tutuldu!

Eda Erdem voleybolu bıraktı mı, neden yok, Milli takımdan ayrıldı mı? Türkiye-İspanya voleybol maçında nefesler tutuldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası’nda mücadele ediyor. Turnuvada grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, son 16 turuna kalmak için parkede tüm gücünü ortaya koyuyor. İlk 6'da yer almayan Eda Erdem voleybolu bıraktı mı, neden yok merak ediliyor.

Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Eda Erdem Dündar, milli takım kadrosunda yer alıyor. 2006’dan bu yana ay-yıldızlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, Dünya Şampiyonası’nda beşinci kez mücadele edecek. Daha önce 2006, 2010, 2018 ve 2022 şampiyonalarında yer alan kaptan, bu yıl da takımıyla birlikte sahada.

Eda Erdem voleybolu bıraktı mı, neden yok, Milli takımdan ayrıldı mı? Türkiye-İspanya voleybol maçında nefesler tutuldu! - 1. Resim

EDA ERDEM VOLEYBOLU BIRAKTI MI?

Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem Dündar hakkında son dönemde sıkça sorulan sorulardan biri “Eda Erdem voleybolu bıraktı mı?” oldu.

Tecrübeli oyuncu kariyerine milli takımda devam ediyor. Dünya Şampiyonası için açıklanan kadroda da yer alan kaptan, Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri olarak sahada.

Eda Erdem voleybolu bıraktı mı, neden yok, Milli takımdan ayrıldı mı? Türkiye-İspanya voleybol maçında nefesler tutuldu! - 2. Resim

EDA ERDEM NEDEN YOK?

Türkiye-İspanya Dünya Şampiyonası karşılaşmasında kaptan Eda Erdem’in sahaya ilk 6’da çıkmaması dikkat çekti. Bu durum bazı taraftarların “Eda Erdem neden yok?” sorularını gündeme getirdi.

Eda Erdem maç kadrosuna dahil edilerek yalnızca karşılaşmaya yedek başlayan isimlerden biri oldu. 

Türkiye-İspanya voleybol maçı ilk 6:

Türkiye: Cansu - Vargas - Ebrar - Yaprak - Zehra - Jack

İspanya: Ana - Julia - Lola - Lucía - Patricia - Maria

Eda Erdem voleybolu bıraktı mı, neden yok, Milli takımdan ayrıldı mı? Türkiye-İspanya voleybol maçında nefesler tutuldu! - 3. Resim

EDA ERDEM MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI MI?

Eda Erdem Milli takımda oynamaya devam ediyor. Son olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Tayland’da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan Eda Erdem'in Milli takım kariyeri sürüyor.

Daha önce 2006, 2010, 2018 ve 2022 şampiyonalarında da forma giyen kaptan, bu yıl beşinci kez Dünya Şampiyonası deneyimi yaşıyor. Türkiye’nin Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edeceği grup aşamasında da takımla birlikte sahada olacak.

