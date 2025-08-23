Filenin Sultanları Türkiye - İspanya voleybol maçı TRT 1'de ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ilk sınavına İspanya karşısında çıkmaya hazırlanıyor. E Grubu’nda mücadele edecek olan Filenin Sultanları, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken maçın yayın saati ve kanalı sporseverlerin gündeminde.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya kadın voleybol maçı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın açılış karşılaşması olarak 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15.30’da oynanacak. Mücadele, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Turnuvaya seri başı olarak katılan Filenin Sultanları için İspanya maçı grup aşamasında liderlik için kritik öneme sahip.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İspanya voleybol maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maçın TRT Tabii platformu üzerinden de dijital olarak izlenebilecek. Böylece internet üzerinden erişim sağlamak isteyen sporseverler için alternatif bir seçenek sunuluyor.

FİLENİN SULTANLARI İSPANYA MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Filenin Sultanları’nın kadrosu, Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş gibi yıldız isimlerle turnuvaya damga vurmaya hazır.

Kaptan Eda Erdem’in 2006’dan beri Dünya Şampiyonası’nda 5. kez forma giyiyor.

Türkiye, Dünya Sıralaması’nda 6. sırada yer alırken İspanya 32. sırada bulunuyor. İki takımın daha önceki 5 karşılaşmasında Türkiye, sadece 2 set kaybederek rakibine üstünlük sağladı.

İki takım Dünya Şampiyonası'nda ilk kez karşı karşıya geliyor.

Turnuvanın E Grubu’nda Türkiye, İspanya’nın yanı sıra Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

Türkiye’nin geçmiş turnuvalardaki en iyi derecesi 2010’daki 6’ncılık olurken bu kez kürsü hedefiyle sahaya çıkacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ!

Türksat uydusu üzerinden erişilebilen kanal, HD yayın kalitesiyle de dikkat çekiyor.

TRT 1 HD, Türksat 3A uydusu üzerinden 11054 V 30000 3/4 frekansından izlenebilirken Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6 frekansıyla da yayın yapıyor.