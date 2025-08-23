Bugün hangi maçlar var? Türkiye-İspanya voleybol maçı oynanacak
23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Futbolseverler, Süper Lig’den Avrupa liglerine uzanan yoğun maç programıyla ekran başına kilitleniyor. Filenin Sultanları ise bugün, Dünya Şampiyonası’nda İspanya ile açılış maçına çıkıyor. İşte, 23 Ağustos bugünkü maç takvimi...
23 Ağustos 2025 Cumartesi günü, futbol ve voleybol sahalarında nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Trendyol Süper Lig’deki kritik karşılaşmalardan Avrupa’nın önde gelen liglerindeki maçlara ve Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası açılış maçına kadar sporseverler için dolu dolu bir gün başlıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (23 AĞUSTOS 2025)
Süper Lig:
21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)
21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
1. Lig:
16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)
21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)
21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
Premier Lig
14:30 Manchester City - Tottenham
17:00 Bournemouth - Wolverhampton
17:00 Burnley - Sunderland
17:00 Brentford - Aston Villa
19:30 Arsenal - Leeds United
LaLiga
18:00 Mallorca - Celta Vigo
20:30 Atletico Madrid - Elche
22:30 Levante - Barcelona
Serie A
19:30 Genoa - Lecce
19:30 Sassuolo - Napoli
21:45 Milan - Cremonese
21:45 Roma - Bologna
Ligue 1
18:00 Marsilya - Paris FC
20:00 Nice - Auxerre
22:05 Lyon - Metz
Bundesliga
16:30 Heidenheim - Wolfsburg
16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
16:30 Union Berlin - Stuttgart
16:30 Freiburg - Augsburg
16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim
19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na İspanya maçıyla başlıyor. Maç, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’da, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz yayınlanacak.