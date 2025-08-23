Bugün hangi maçlar var? Türkiye-İspanya voleybol maçı oynanacak

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü, futbol ve voleybol sahalarında nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Trendyol Süper Lig’deki kritik karşılaşmalardan Avrupa’nın önde gelen liglerindeki maçlara ve Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası açılış maçına kadar sporseverler için dolu dolu bir gün başlıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (23 AĞUSTOS 2025)

Süper Lig:

21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)

21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

1. Lig:

16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)

21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Manchester City - Tottenham

17:00 Bournemouth - Wolverhampton

17:00 Burnley - Sunderland

17:00 Brentford - Aston Villa

19:30 Arsenal - Leeds United

LaLiga

18:00 Mallorca - Celta Vigo

20:30 Atletico Madrid - Elche

22:30 Levante - Barcelona

Serie A

19:30 Genoa - Lecce

19:30 Sassuolo - Napoli

21:45 Milan - Cremonese

21:45 Roma - Bologna

Ligue 1

18:00 Marsilya - Paris FC

20:00 Nice - Auxerre

22:05 Lyon - Metz

Bundesliga

16:30 Heidenheim - Wolfsburg

16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

16:30 Union Berlin - Stuttgart

16:30 Freiburg - Augsburg

16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim

19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na İspanya maçıyla başlıyor. Maç, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’da, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz yayınlanacak.