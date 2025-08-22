Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz’in güçlü ekiplerinden Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler "Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanan ilk maçın ardından Fenerbahçe, turu geçmek için Lizbon’a gidecek. Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica arasında 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında ilk düdük saat 22.00'de çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelenin galibi Şampiyonlar Ligi grup maçlarında oynamaya hak kazanacak.