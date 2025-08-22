Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Benfica, Şampiyonlar Ligi, Play-off, Rövanş, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tarihi mücadeleye kısa bir süre kala sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler Fenerbahçe - Benfica rövanş maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Benfica rövanş maçıyla ilgili detaylar…

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz’in güçlü ekiplerinden Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler "Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor.

Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanan ilk maçın ardından Fenerbahçe, turu geçmek için Lizbon’a gidecek. Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica arasında 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında ilk düdük saat 22.00'de çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelenin galibi Şampiyonlar Ligi grup maçlarında oynamaya hak kazanacak.

Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyorEkmeğe zam geldi! O kentte fiyat yüzde 20 arttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - HaberlerDexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyorC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu - HaberlerC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral olduSefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu - HaberlerSefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili olduAynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyor - HaberlerAynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyorDoğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne? - HaberlerDoğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne?Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig heyecanına geri sayım başladı - HaberlerGalatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig heyecanına geri sayım başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...