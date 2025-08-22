Edson Alvarez Fenerbahçe'ye maliyeti ne kadar? İstatistikleri ve kadro değeri araştırılıyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa’da iddialı bir sezon geçirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. West Ham United’dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez’in maliyeti ve sahadaki performansı, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NE KADAR?

Fenerbahçe, 22 Ağustos 2025’te yaptığı resmi açıklamayla, West Ham United’dan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez’in kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler bu transfer için West Ham’a 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve Alvarez’e yıllık 4,5 milyon euro maaş teklif ettiği öne sürüldü. Kiralık transfer sözleşmesinde, "satın alma opsiyonu" olarak 22 milyon euro alacağı öğrenildi.

EDSON ALVAREZ İSTATİSTİKLERİ

Edson Alvarez, 27 yaşında, defansif orta saha pozisyonunda görev yapan çok yönlü bir oyuncu olarak biliniyor. West Ham United’a 2023 yazında Ajax’tan 35 milyon pound karşılığında transfer olan Alvarez, iki sezonda 73 maçta forma giydi, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.