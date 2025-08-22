Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe resmen duyurdu: Premier Lig'den 25 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe resmen duyurdu: Premier Lig'den 25 milyon euroluk yıldız

Güncelleme:
Fenerbahçe resmen duyurdu: Premier Lig&#039;den 25 milyon euroluk yıldız
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. West Ham United'ın 2 yıl önce Ajax'tan 38 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Edson Alvarez, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Meksikalı ön liberonun, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul’a davet edildiği açıklandı.

Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan, Milan Skriniar'ın da bonservisini alan Fenerbahçe, West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez ile 8'inci transferini gerçekleştirdi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen orta saha oyuncusunun transferi resmen duyuruldu.

73 MAÇTA 2 GOL

West Ham United formasıyla çıktığı 73 maçta 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sunan 27 yaşındaki futbolcu ile imzalanacak kiralık transfer sözleşmesinde, "satın alma opsiyonu" olarak 22 milyon euro yazacağı öğrenildi.

Fenerbahçe resmen duyurdu: Premier Lig'den 25 milyon euroluk yıldız - 1. Resim

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü'nden "Transfer Bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

