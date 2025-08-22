Fenerbahçe resmen duyurdu: Premier Lig'den 25 milyon euroluk yıldız

Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan, Milan Skriniar'ın da bonservisini alan Fenerbahçe, West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez ile 8'inci transferini gerçekleştirdi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen orta saha oyuncusunun transferi resmen duyuruldu.

73 MAÇTA 2 GOL

West Ham United formasıyla çıktığı 73 maçta 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sunan 27 yaşındaki futbolcu ile imzalanacak kiralık transfer sözleşmesinde, "satın alma opsiyonu" olarak 22 milyon euro yazacağı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü'nden "Transfer Bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklama şöyle: