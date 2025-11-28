TÜRK-İŞ, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın kasım ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 4 kişilik aile için açlık sınırında bir önceki aya göre 1.416 lira, yoksulluk sınırında ise 4.612 lira artış oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyetindeki artış ise 1.818 lira.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Kasım 2025 sonuçları açıklandı.

KASIM AYI AÇLIK SINIRI KAÇ LİRA?

Araştırmaya göre, kasımda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 29 bin 828 lira oldu. Açlık sınırı ekim ayında ise 28 bin 412 liraydı.

1 ayda 4 bin 612 lira arttı! İşte 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti

EKİM AYI YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 97 bin 159 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı ekim ayında 92 bin 547 liraydı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ NE KADAR?

Ekim ayında 36 bin 934 lira olan bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise kasımda 38 bin 752 liraya çıktı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,98 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 45,07 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 40,27 oldu.

YOKSULLUK: 4.612

AÇLIK: 1.416

MESUT ŞAHİN

