Gelinim Mutfakta’da haftanın finali izleyicilerin odağında. 28 Kasım Cuma günü yarışmada altın bilezikleri kazanan gelin ve elenen isim merak edilirken puanlamalarla ilgili bilgiler gün boyunca yakından takip ediliyor.

Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da haftanın finali ekranlara geliyor. Gelinler çeyrek altın ve 10 bilezik için rekabet ederken izleyiciler de günün puanlamasını ve final sonuçlarını yakından takip ediyor. Yarışmanın 28 Kasım Cuma bölümünde hem gün birincisi hem de haftanın kazananı merak konusu oldu.

28 KASIM GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

28 Kasım tarihli bölümde gelinler, kaynanalardan en yüksek puanı almak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Programın formatı gereği haftanın sonunda bir gelin 10 altın bileziğin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı eleniyor. Haftanın sonucu belli olduktan sonra haberimiz güncellenecektir.

28 Kasım Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? İşte haftanın puan durumu

28 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

28 Kasım Cuma günkü puanlama, gün içinde yapılan tadımların ardından açıklanacak. Hafta boyunca alınan puanlar birleşerek final skorunu belirleyecek. Bir gün önce, 27 Kasım Perşembe bölümünde Miyase günün en yüksek puanını alarak iki çeyrek altının sahibi olmuş, Hanife ise günün eksi 2 ceza puanını almıştı.

28 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Elenen isim bölümün ardından haberimizde yer alacak.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası