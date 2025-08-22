Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - İspanya voleybol maçı şifresiz yayınlanacak!
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’ndaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenecek turnuvada Milliler, grup aşamasındaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Türkiye turnuvaya üst üste 6. kez katılarak tarih yazmak istiyor. Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda sorgulanırken Türkiye - İspanya voleybol maçının şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenecek turnuvada grup aşamasına galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Türkiye - İspanya voleybol maçı 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15.30’ta oynanacak.

Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - İspanya voleybol maçı şifresiz yayınlanacak! - 1. Resim

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları İspanya - Türkiye voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı ve şifresi izleyerek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası’ndaki performansını takip edebilecek.

Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - İspanya voleybol maçı şifresiz yayınlanacak! - 2. Resim

KADRODA KİMLER OLACAK?

Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - İspanya voleybol maçı şifresiz yayınlanacak! - 3. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

23 Ağustos 2025 15.30: Türkiye - İspanya

25 Ağustos 2025 15.30: Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos 2025 12.00: Türkiye - Kanada

