Milli maçlar ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemeleri maç takvimi!

Milli maçlar ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemeleri maç takvimi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Milli maçlar ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemeleri maç takvimi!
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri, Gürcistan, Bulgaristan, İspanya, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde zorlu bir maratona hazırlanıyor. Gürcistan, Bulgaristan ve son Avrupa Şampiyonu İspanya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, grup liderliği için sahada ter dökecek. Futbolseverler, milli maç tarihlerini ve yayın detaylarını araştırıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma yolunda E Grubu’nda mücadele edecek. Jura çekimlerinin ardından rakipleri belli olan millilerin karşılaşacağı takımlar belli oldu. Peki, milli maçlar ne zaman? İşte, Türkiye 2026 Dünya Kupası elemeleri maç takvimi!

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki ilk maçı, 4 Eylül 2025’te Gürcistan deplasmanında oynanacak. Karşılaşma, Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda TSİ 19.00’da başlayacak. 

E Grubu’nda yer alan Türkiye, toplam 6 maçlık bir takvimle grup liderliği veya play-off hakkı için mücadele etmeye hazırlanıyor.

A Milli Futbol Takımı, 641. maçına çıkacak

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye (19:00)

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

