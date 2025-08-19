Fenerbahçe-Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Fenerbahçe, play-off turunda Benfica karşısında sahne alacak. Chobani Stadı’nda oynanacak dev karşılaşma öncesinde kadro tercihleri ve Kerem Aktürkoğlu’nun durumu merak edilirken, sarı-lacivertliler sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu?

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu konusunda süreç sona yaklaştı. Ali Koç ve Benfica Başkanı Rui Costa arasında yapılan görüşmeler sonrası tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun lisans işlemleri tamamlanmadığı için Benfica karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Kerem’in resmi olarak açıklanmasının ardından rövanş mücadelesinde kadroda yer alabileceği değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE-BENFICA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe: Livakovic, Semedo, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Bah, Otamendi, Silva, Aursnes, Florentino, Kokçu, Di Maria, Rafa Silva, Tengstedt, Cabral

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında oynanacak Fenerbahçe-Benfica karşılaşması 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele Chobani Stadı’nda oynanacak, karşılaşmada da Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Dev mücadele Türkiye’de futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak buluşacak. Karşılaşmayı stadyumda takip edemeyen taraftarlar, TRT 1 üzerinden ücretsiz izleyebilecek.