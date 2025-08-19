Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rangers - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın kanalı belli oldu

Rangers - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın kanalı belli oldu

Rangers - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın kanalı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Futbolseverler gözünü Rangers, Club Brugge maçına çevirdi. Zorlu eşleşmede ilk maç için geri sayım başladı. İskoç temsilcisi Rangers ile Belçika ekibi Club Brugge arasındaki mücadele yakından takip ediliyor. Rangers-Club Brugge maçı saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu, işte haberin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Rangers, İskoçya'daki ilk maçta Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. İki basamaklı eşleşmede takımlar, rövanş öncesi avantaj yakalamanın peşinde... Futbolseverleri heyecan dolu bir maç beklerken maçın ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki Rangers-Club Brugge saat kaçta, hangi kanalda verilecek? İşte detaylar...

RANGERS-CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Rangers-Club Brugge maçı bu akşam (19 Ağustos Salı) Ibrox Park'ta oynanacak. Maç saat 22.00'de başlayacak. Rangers-Club Brugge karşılaşması Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

İŞTE RANGERS-CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'LERİ

RANGERS: Butland; Tavernier, Djiga, Souttar, Aarons; Diomande, Cameron, Raskin; Antman, Dessers, Gassama

CLUB BRUGGE: Mignolet; Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer; Reis, Onyedika; Forbs, Vanaken, Tzolis; Vermant

Ferencvaros Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta?
