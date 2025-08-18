Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlar üzerinden nakle izleme şansı elde edecek.

Her iki takımda bu maçtan galibiyetle ayrılmak için sahada ter dökecek. Galatasaray, Okan Buruk idaresindeki sezona güçlü bir giriş yaparken, Kayserispor ise mutlu sona ulaşmak istiyor.