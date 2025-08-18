Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverleri gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda oynayacağı bu önemli karşılaşmaya dair detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu üçüncü haftasında Kayserispor ile Galatasaray maça çıkacak. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği mücadele için nefesler tutuldu.

Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı maç programına göre, Kayserispor-Galatasaray maçı 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlar üzerinden nakle izleme şansı elde edecek.

Her iki takımda bu maçtan galibiyetle ayrılmak için sahada ter dökecek. Galatasaray, Okan Buruk idaresindeki sezona güçlü bir giriş yaparken, Kayserispor ise mutlu sona ulaşmak istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

