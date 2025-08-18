Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica maçında oynayacak mı?

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacağı maç öncesi, sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu’nun durumu merak konusu. Kerem Aktürkoğlu'nun sahada olup olmayacağı tartışılıyor. Taraftar hem maç hem de transfer gelişmeleri için nefesini tuttu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesinde Benfica ile kritik bir maça hazırlanırken transfer gündeminde Kerem Aktürkoğlu’nun adı öne çıkıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica maçında oynayacak mı?

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu’nun 20 Ağustos 2025’te oynanacak Fenerbahçe-Benfica Şampiyonlar Ligi play-off maçında forma giymesi bekleniyor. 

Ancak transfer görüşmelerinde somut bir anlaşma sağlanırsa Aktürkoğlu'nun maçta oynamayabileceği belirtiliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Kerem Aktürkoğlu henüz Fenerbahçe’ye transfer olmadı, ancak sarı-lacivertliler, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. 

Fenerbahçe’nin Benfica ile görüşmelerde son aşamaya geldiğini ve transferin 12-24 saat içinde tamamlanabileceğini belirtti. Fenerbahçe, daha önce 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus teklif etmiş, ancak Benfica bu teklifi reddederek Kerem’in değerini koruduğunu göstermişti. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, “Jose Mourinho, Kerem’i çok beğeniyor, hatırı sayılır teklifler yaptık. Yeni bir teklif sunduk ve haber bekliyoruz” dedi. 

