Ali Koç "Hatırı sayılır teklif" demişti! Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme: Tarih belli oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün, 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma sağlamasına rağmen daha sonra teklifini geri çektiği Kerem Aktürkoğlu konusunda son hamlesini yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

SON TARİH 19 AĞUSTOS

Haber Global'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile son görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli yönetim, günlerdir manşetlerden düşmeyen transferi en geç 19 Ağustos Salı akşamına kadar noktalamayı planlıyor.

ALİ KOÇ BİZZAT GÖRÜŞESEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 26 yaşındaki milli futbolcunun transferinde devreye girdiği belirtildi. Ali Koç'un, bugün son pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

ALİ KOÇ: YENİ TEKLİF VERDİK, BEKLİYORUZ

İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nde geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyor. Benfica'ya hatırı sayılır teklif yaptık. Bu teklif şartlıydı. Feyenoord maçına (Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu) gelmesi, Süper Lig'in ilk maçına gelmesi gibi. Benfica'ya karşı oynatmama taahhüdünü de verdik, 'İsterseniz sözleşmeye de yazalım' dedik. Onlar sözleşmeye yazmaktansa 5 dakika oyuna sokarak bunu sağladılar. Geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklifin geçerli olmadığını ilettik. Yeni bir teklif verdik, haber bekliyoruz" demişti.