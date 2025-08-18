Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho tamamen sildi: İsimler ortaya çıktı
Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Somedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun "gönderilsin" raporu verdiği ve son maçın kadrosuna almadığı 4 futbolcu ile kısa sürede yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un "2 kanat, bir orta saha oyuncusu için çalışmalarımız var" açıklaması sonrası yeni transferler beklenirken, diğer yandan veda edilecek futbolcular için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, 2025-2026 sezonunda çalışmak istemediği 4 futbolcu belli oldu.
4 VEDA YOLDA
A Spor'da yer alan habere göre; 62 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı; Cengiz Ünder, Emre Mor'un yanı sıra geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos ve Ognjen Mimovic için yönetime "gönderilsin" raporu verdi.
KADROYA ALINMADILAR
Takıma hız katacak kanat oyuncularını bekleyen Jose Mourinho, söz konusu 4 futbolcuyu, Süper Lig'in 2'inci haftasında deplasmanda 0-0 sonuçlanan Göztepe karşılaşmasının kadrosuna almamıştı.
