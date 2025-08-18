Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho tamamen sildi: İsimler ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho tamamen sildi: İsimler ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de 4 ayrılık birden! Mourinho tamamen sildi: İsimler ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Somedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun "gönderilsin" raporu verdiği ve son maçın kadrosuna almadığı 4 futbolcu ile kısa sürede yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un "2 kanat, bir orta saha oyuncusu için çalışmalarımız var" açıklaması sonrası yeni transferler beklenirken, diğer yandan veda edilecek futbolcular için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, 2025-2026 sezonunda çalışmak istemediği 4 futbolcu belli oldu.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho tamamen sildi: İsimler ortaya çıktı - 1. Resim

4 VEDA YOLDA

A Spor'da yer alan habere göre; 62 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı; Cengiz Ünder, Emre Mor'un yanı sıra geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos ve Ognjen Mimovic için yönetime "gönderilsin" raporu verdi.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho tamamen sildi: İsimler ortaya çıktı - 1. Resim

KADROYA ALINMADILAR

Takıma hız katacak kanat oyuncularını bekleyen Jose Mourinho, söz konusu 4 futbolcuyu, Süper Lig'in 2'inci haftasında deplasmanda 0-0 sonuçlanan Göztepe karşılaşmasının kadrosuna almamıştı.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho tamamen sildi: İsimler ortaya çıktı - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konut Fiyat Endeksi arttı! İstanbul ve Ankara'da dikkat çeken hareketlilik...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halil Umut Meler için Hacıosmanoğlu'na çağrı! Mustafa Çulcu'dan olay sözler - SporBeşiktaş maçındaki kararları tartışma çıkardı! Olay sözlerEderson transferinde son durum! Guardiola'dan "ayrılık" açıklaması - SporEderson teklifi ve cevap! Guardiola'dan "ayrılık" açıklamasıTrabzonspor'dan gece yarısı Uğurcan Çakır açıklaması! Fenerbahçe'ye mi gidiyor? - SporTrabzonspor'dan gece yarısı Uğurcan açıklamasıFenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı - SporAli Şen yoğun bakıma kaldırıldıOrkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Ne yapmak istediğini sormam... - SporOrkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklamasıFenerbahçe, bu sezonda da klasik sıkıntılarla başladı! Üretkenlik problemi - SporF.Bahçe bu sezonda da klasik sıkıntılarla başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...