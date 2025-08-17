Fenerbahçe, Kerem'den vazgeçmiyor! Yeni teklifin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye kararlı. 22.5 + 2.5 milyon euroluk teklifini 18 milyon euro + bonus şeklinde güncelleyen sarı-lacivertliler, Benfica'dan ret cevabı almıştı.

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin düşürdüğü teklifi Benfica'nın yarım saat içinde reddettiğini yazmıştı. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, Kerem için Portekiz temsilcisine yaptığı teklifi güncelledi.

RAKAM GÜNCELLENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni teklifi 20 milyon euro + bonus şeklinde oldu. Benfica'nın ise henüz bu teklife cevap vermediği bildirildi.

Ali Koç dün yaptığı açıklamada 2 kanat transferi yapacaklarını bildirmişti. Kerem Aktürkoğlu ise Benfica'nın dün oynadığı Estrela maçına yedek kulübesinde başlamış ve süre alamamıştı.