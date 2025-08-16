Kerem Aktürkoğlu transferi kriz çıkardı! Rui Costa'yı çıldırtan sözler: "30 dakika yetti"
Galatasaray'da 4 yıl top koşturduktan sonra 12 milyon euro bonservisle Portekiz'in yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da başarılı bir sezon geçirmesine karşın Süper Lig'e dönme kararı aldı. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu, yeni takımının formasını giymek için sabırsızlanıyor. Sarı-lacivertliler adına çok konuşulan transfer mutlu sonla tamamlandı diye düşünülürken, Aktürkoğlu'nun imzası bir anda çıkmaza girdi.
Fenerbahçe, Benfica ile Nice arasındaki Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme rövanşında Kerem Aktürkoğlu'nun süre almasının ardından 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus içeren teklifini geri çekti. Benfica'ya 18 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus şeklinde yeni bir teklif yapan sarı-lacivertliler, ret cevabı aldı.
DEV MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI
Portekiz basını, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 20 Ağustos Çarşamba günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda kozlarını paylaşacak 2 ekip arasında transferde yaşanan son durumu aktardı.
"RUI COSTA SİNİRLENDİ"
Record gazetesi, Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa'nın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarına sinirlendiğini ve sarı-lacivertlilerin teklifini 30 dakikada reddettiğini yazdı. Taraflar görüşmeleri sonlandırmazken; sarı-lacivertliler, Benfica'ya sunduğu yeni teklife cevap beklemeye başladı.
ALİ KOÇ: YENİ TEKLİF VERDİK, BEKLİYORUZ
İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyor. Benfica'ya hatırı sayılır teklif yaptık. Bu teklif şartlıydı. Feyenoord maçına (Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu) gelmesi, Süper Lig'in ilk maçına gelmesi gibi. Benfica'ya karşı oynatmama taahhüdünü de verdik, 'İsterseniz sözleşmeye de yazalım' dedik. Onlar sözleşmeye yazmaktansa 5 dakika oyuna sokarak bunu sağladılar. Geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklifin geçerli olmadığını ilettik. Yeni bir teklif verdik, haber bekliyoruz" demişti.