Trabzonspor'dan gece yarısı Uğurcan Çakır açıklaması! Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Fenerbahçe'ye transferi yeniden manşetlere çıkan Uğurcan Çakır ile ilgili Trabzonspor resmi açıklamada bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan, gündem olan milli kaleci iddialarıyla ilgili çok net konuştu.

"İSMAİL YÜKSEK + BONSERVİS" İDDİASI

Sarı-lacivertli kulübün 29 yaşındaki kalecinin transferi için İsmail Yüksek + bonservis karşılığında Trabzonspor ile anlaşma sağladığına dair haberler sonrası Trabzonspor'dan gece geç saatlerde yalanlama geldi.

"TRABZONSPOR'UN BÖYLE BİR GÜNDEMİ YOK"

NOW Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİM NEDEN ANLAŞILMIYOR?"

29 yaşındaki file bekçisi hakkında gaçtiğimiz haziran ayında A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, "Bu konu çok ilginç bir hal aldı. Çok açık konuşan biriyim. Söylediklerimin neden anlaşılmadığını anlamıyorum. Uğurcan bizim en değerli oyuncularımızdan. Kaptanımız, kardeşimiz. Kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse düşünürüz. Uğurcan'ın 'gitmek istiyorum' diye bir teklifi olmadı. Avrupa hayali olduğunu ve yurt dışından bazı takımlarla görüştüğünü söyledi. Bu konuda kendisine yardımcı olacağımızı söyledim. Yurt içinden Uğurcan için herhangi bir teklif almadık. Fenerbahçe 20 milyon euro da verse satmayacağım" demişti.