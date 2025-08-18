Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe'nin 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan iş insanı Ali Şen'in Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

YAKINLARINI TANIMIYOR VE KONUŞAMIYOR

Sabah yazarı Yavuz Donat, Ali Şen'in geçen hafta kaldırıldığı yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiğini belirterek en yakınlarını bile tanımadığını ve konuşamadığını ifade etti.

"ELİMİZDEN NE GELİR?"

86 yaşındaki ismin yakınlarının bir an olsun kendisini hastanede yalnız bırakmadığı öğrenilirken, yakın dostu Orhan Keçeli'nin Şen'in sağlık durumuyla ilgili "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandığı aktarıldı.