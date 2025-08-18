Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Ali Şen'in yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi. Ali Şen'in kimseyi tanımadığı ve konuşamadığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan iş insanı Ali Şen'in Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

YAKINLARINI TANIMIYOR VE KONUŞAMIYOR

Sabah yazarı Yavuz Donat, Ali Şen'in geçen hafta kaldırıldığı yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiğini belirterek en yakınlarını bile tanımadığını ve konuşamadığını ifade etti. 

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı - 1. Resim

"ELİMİZDEN NE GELİR?"

86 yaşındaki ismin yakınlarının bir an olsun kendisini hastanede yalnız bırakmadığı öğrenilirken, yakın dostu Orhan Keçeli'nin Şen'in sağlık durumuyla ilgili "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
