Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğurcan Çakır'a dikkat çeken transfer sorusu!

Dolmabahçe'de genç sporcularla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurcan Çakır, Tayyip Talha ve Kaan Ayhan ile yaptığı esprili diyaloglarla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında genç sporcularla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

ÇAKIR'A TRANSFER SORUSU

Uğurcan Çakır’a "Bir yere gitmiyor musun?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli kaleciden "Vallahi şu anlık bilmiyorum, nasip diyelim." cevabını aldı.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNUYORUM"

Tayyip Talha, "Cumhurbaşkanım ben Beşiktaş’ta oynuyorum." deyince Erdoğan "Ney?" diye şaşırdı. Beşiktaşlı futbolcunun kendini tanıtmasının ardından Erdoğan, "Ben de televizyonlarda 'Tayyip, Tayyip' dendiğini duyunca 'Nereden çıktı Tayyip' diyordum." sözlerini sarf etti.

"DURMAK YOKİ YOLA DEVAM DEĞİL Mİ?"

Milli futbolcu Kaan Ayhan ile ise çocuk sayısı üzerinden esprili bir konuşma geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kaan, sende kaç çocuk var?" sorusuna Ayhan "İki" cevabını verirken, Erdoğan "Durmak yok, yola devam değil mi?" dedi.

Ayhan ise "Şu an biraz zorlanıyoruz ama eve gidince bir konuşalım." cevabını verdi.