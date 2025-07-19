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Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş iddiası sonrası paylaştı! "Geri döndüm" mesajına yorum yağdı

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş iddiası sonrası paylaştı! "Geri döndüm" mesajına yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş iddiası sonrası paylaştı! &quot;Geri döndüm&quot; mesajına yorum yağdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyor. Portekiz ekibi ile yollarını ayırmaya karar verdiği konuşulan milli futbolcu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Genç yıldızın "Geri döndüm" mesajını yazdığı Instagram gönderisine binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Orkun Kökçü transferiyle manşetlere çıkan Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen bir diğer milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun, başarılı bir sezon geçirip Portekiz Lig Kupası'nı kaldırmasına karşın Benfica'da mutsuz olduğu ve Süper Lig'e dönmek istediği öne sürülmüştü. Portekiz basınında yer alan "ayrılık" haberi sonrası 26 yaşındaki futbolcudan sürpriz bir paylaşım geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş iddiası sonrası paylaştı! "Geri döndüm" mesajına yorum yağdı - 1. Resim

Aktürkoğlu, Benfica'ya veda edeceği söylentileri sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Portekiz ekibinde yeni sezonda giyeceği forma numarasını duyurdu. Söz konusu sosyal medya hamlesi, oyuncunun Benfica'da mutlu olduğu ve ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı şeklinde yorumlandı.

"7 NUMARA İLE GERİ DÖNDÜM"

2025-2026 sezonunda 7 numarayı giyeceğini açıklayan genç yıldız, "7 numara ile tekrar geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş iddiası sonrası paylaştı! "Geri döndüm" mesajına yorum yağdı - 2. Resim

53 MAÇTA 16 GOL, 13 ASİST

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Benfica'da 53 maça çıktı. Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 3 bin 444 dakikada16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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