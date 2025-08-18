Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Ne yapmak istediğini sormam...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda ikas Eyüpspor'u 2-1 ile geçti.

Maçın ardından Beşiktaşlı milli futbolcu Orkun Kökçü, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Maça iyi başladıklarını belirten 24 yaşındaki orta saha, "Güzel bir gol bulduk. Sonrasında onlar biraz yüklendi ve kolayca duran toptan gol yedik. Sonrasında biraz zorlandık ancak ikinci yarı Rafa Silva ile son dakika golü bulduk. Mutluyuz ama oyunumuz daha iyi olabilir. Kendimizi geliştirebiliriz." dedi.

Yüzde 100 hazır olduğunu düşünmediğini belirten Orkun Kökçü şunları söyledi:

"Beş gün tatil yaptım. FIFA Kulüpler Dünya Kupası vardı. Sonra ailemin yanına gittim ve buraya geldim. Shakhtar maçı kendi açımdan doğru bir karar değildi. Hazır değildim. Her gün antrenmanda ekstra çalışıp maçlarda daha çok süre aldıktan sonra seviyemi yukarı çıkaracağımı düşünüyorum. Benim için önemli olan maçta 90 dakikaya yakın süre bulmak. Yolumuz daha uzun, çalışacağız."

"GELEN TEPKİLER NORMAL"

Siyah-beyazlı taraftarların takımın oyununa yönelik tepkilerini normal karşılayan genç futbolcu, "Hangi takımda oynadığımızı unutmamamız lazım. Türkiye'nin en büyük kulübü belli. Bunun farkında olmalıyız. Gelen tepkiler normal. Daha iyi şekilde oynayarak taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için ekstra çalışacağız." diye konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU SORUSUNA CEVAP VERDİ

Adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen bir soruya da Orkun şu cevabı verdi: