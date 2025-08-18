Ole çok mutlu: "Beşiktaş ruhunu gösterdik"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hak ettikleri bir galibiyet yaşadıklarını söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, sırada UEFA Konferans Ligi Play-off maçında karşılaşacağı Lausanne olduğunu belirtti.

Solskjaer şu ifadeleri kullandı:

"SAVAŞ RUHUNU, BEŞİKTAŞ RUHUNU GÖSTERDİK"

'Ligin ilk haftasında 1 puan ile 3 puan arasında çok büyük fark var. Çok tutkulu oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı ve savaşarak oynadı. Tutkuyla oynadılar.

NDİDİ İŞİNİ ÇOK İYİ YAPIYOR

Ndidi çok harika bir insan ve oyuncu. İşini çok iyi yapıyor. Takıma çok yardımcı oluyor. Oyun içerisindeki tutumu da çok iyi. Herkes çok iyiydi bugün fiziksel olarak.

HEDEF LAUSANNE

Perşembe oynamamıza rağmen fiziksel olarak çok iyiydik. Çok mutluyum. Birkaç gün dinleneceğiz ve fiziksel olarak Lausanne maçına da böyle çıkacağımıza eminim.'

ÖN ALAN BASKISI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ön alan baskısı yapmak çok önemli. Önde kazandığınızda gole daha yakın oluyorsunuz. Bugün takımın yaptığı ön alan baskısından memnunum. Geride savunma yapmasını da öğrenip hızlı, tempolu hücum yapmasını bilmeliyiz. Oyunu daha iyi kontrol etmeliyiz. Orkun, Rafa Silva, Joao Mario gibi oyuncular fırsatlar oluşturmalı. Abraham'a hücumda fırsatlar oluşturmalıyız. Yeni oyuncularla güçleneceğimizi düşünüyorum. Birlikte oynamamız çok önemli. 3-4 sene önce Beşiktaş neredeydi bunu düşünmemiz lazım. Sahadaki takımı beğendim. Savaşma ruhunu son dakikaya kadar gösterdi. Taraftarın savaşan bir takımı destekleyeceğine eminim.

TOP EN AZ 60 DAKİKA SAHADA KALMALI

Türkiye'ye hoş geldiniz. Çılgınca bir durum. Topun en az 60 dakika sahada kalması gerekiyor. İdmanlarda oyuncular yerdeyken antrenmanı devam ettiriyoruz. 'Yatmayı bırakın' diyorum. Burada iyi futbolu göstermeliyiz. Topun 50 dakika oyunda kalması yeterli değil. Oyuncuların idmanda yerde yatmaları yasak. Benim bu konudaki değerlerim bu şekilde.

DURAN TOPLARA ÇALIŞMALIYIZ

Hem ofansif hem defansif olarak duran toplara çok fazla çalışıyoruz. Bugün çok kolay bir gol yedik. Ofansif olarak da yeterli değildik. Duran toplarda kendimizi geliştirmeliyiz. Galatasaray geçen sezon duran toplardan 25-26 gol attı. Maçı kazanamıyorsanız duran top kazanın. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncu profiline bakınca daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burnu mu kırılacak kaşı mı açılacak önemli değil. Fedakarlık göstermemiz gerekiyor. Benim kariyerim son dakikalarda atılan gollerle şekillendi. Bu yüzden önemini biliyorum."