Beşiktaş'ta iki sakatlık birden! Ndidi ve Emirhan maça devam edemedi

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Eyüpspor ile Dolmabahçe'de karşı karşıya gelen Beşiktaş, 90+6'da Rafa Silva'nın attığı gol ile 3 puanı hanesine yazdırdı. Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısına sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkan Ndidi ve Emirhan Topçu oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Premier Lig ekibi Leicester City’den kadroya katılan Wilfred Ndidi bu müsabakada ilk kez forma giydi.

Mücadeleye 11’de başlayan Ndidi yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta sakatlanan bir diğer isim ise Emirhan Topçu oldu.

İKİNCİ YARIYA SAKATLIKLAR DAMGA VURDU

İkinci yarıda oyun sık sık sakatlıklar nedeniyle durdu. Wilfred Ndidi, ayağına kramp girmesi sonucu kendini yere attı. İlk yardımı Rafa Silva yaparken, hakem Halil Mutlu Meler oyunu durdurarak sahaya sağlık ekiplerini çağırdı.

Beşiktaş'ta iki sakatlık birden! Ndidi ve Emirhan maça devam edemedi - 1. Resim

Ndidi'nin ayağa kalktı derken Emirhan Topçu bu kez  kendini yerde buldu. 

BEŞİKTAŞ'TA ZORUNLU OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Yerde kalan Ndidi ve Emirhan topçu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından oyundan alındı. Wilfred Ndidi'nin yerine Demir Ege Tıknaz, Emirhan Topçu'nun yerine ise oyuna Emrecan Terzi girdi.

İLK MAÇINDA SARI KART GÖRDÜ

Wilfred Ndidi aynı zamanda 45+2'de yaptığı faul nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı gösteriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

