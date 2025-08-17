Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat?

Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat?
Beşiktaş, Eyüpspor, Süper Lig, Maç Kadrosu, İlk 11, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor’u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı yoğun maç trafiğinin ardından lige galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11 şekillenmeye başladı. Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat, kimler oynayacak merakla araştırılıyor.

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig’de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon siyah-beyazlılar, Eyüpspor’u sahasında 2-1, deplasmanda ise 3-1 yenmeyi başardı. İki takım, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda da karşılaşmış ve Beşiktaş rakibini 4-0 mağlup etmişti.

Eyüpspor, Süper Lig’de çıktığı son yedi maçın altısını kaybetmiş, sadece birini kazanabilmişti. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat?

Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Beşiktaş muhtemel ilk 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Muçi, Rafa, Mario, Abraham

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam

Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, sol uyluk üst adalesindeki kas tendon bileşkesini kapsayan gerilme ve kısmi yırtık nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat? - 3. Resim

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü Tüpraş Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak. Maç, Süper Lig’in yayın hakları kapsamında beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat? - 4. Resim

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak mücadelede hakem olarak Halil Umut Meler görev alacak. Meler’in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Murat Altan üstlenecek, dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de korkunç olay! 7 gün dayanabildi, gencecik hayatı son buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Chelsea-Crystal Palace maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerChelsea-Crystal Palace maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandıAta Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner'in erkek arkadaşı 'Topuklu Efe'nin oğlu çıktı - HaberlerAta Caner Çerçioğlu kimdir? Miray Daner'in erkek arkadaşı 'Topuklu Efe'nin oğlu çıktıBeşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! - HaberlerBeşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!Karagül dizisi nerede çekildi, kimler oynadı? İşte ünlü dizinin çekildiği şehir... - HaberlerKaragül dizisi nerede çekildi, kimler oynadı? İşte ünlü dizinin çekildiği şehir...Prens 4. sezon ne zaman, final mi yaptı? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu! - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman, final mi yaptı? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu!SEDAŞ elektrik kesintisi listesi 17-18-19 Ağustos: Sakarya ve Kocaeli planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerSEDAŞ elektrik kesintisi listesi 17-18-19 Ağustos: Sakarya ve Kocaeli planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...