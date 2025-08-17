Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat?

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig’de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon siyah-beyazlılar, Eyüpspor’u sahasında 2-1, deplasmanda ise 3-1 yenmeyi başardı. İki takım, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda da karşılaşmış ve Beşiktaş rakibini 4-0 mağlup etmişti.

Eyüpspor, Süper Lig’de çıktığı son yedi maçın altısını kaybetmiş, sadece birini kazanabilmişti. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat?

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Beşiktaş muhtemel ilk 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Muçi, Rafa, Mario, Abraham

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, sol uyluk üst adalesindeki kas tendon bileşkesini kapsayan gerilme ve kısmi yırtık nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü Tüpraş Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak. Maç, Süper Lig’in yayın hakları kapsamında beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak mücadelede hakem olarak Halil Umut Meler görev alacak. Meler’in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Murat Altan üstlenecek, dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev yapacak.