Chelsea-Crystal Palace maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel 11 açıklandı

Chelsea geçtiğimiz sezon Enzo Maresca önderliğinde kazandığı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinin ardından taraftarlarına unutulmaz bir yıl yaşattı. Yeni sezona da aynı kararlılıkla başlayan Chelsea, sahasında oynayacağı karşılaşmayla lige galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Chelsea-Crystal Palace maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında oynanacak Chelsea-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı televizyon veya beIN Sports’un dijital platformları aracılığıyla takip edebilecek.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Stamford Bridge’de oynanacak Chelsea-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 kanalında şifreli olarak izlenebilecek.

İlgili Haber Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Maaşı dudak uçuklattı

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Chelsea - Crystal Palace maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Sezonun açılış haftasında sahaya çıkacak olan iki ekip, ligde güçlü bir başlangıç yapmak için mücadele edecek.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11

Chelsea: R. Sánchez, R. James, T. Adarabioyo, T. Chalobah, M. Cucurella, E. Fernández, M. Caicedo, P. Neto, C. Palmer, J. Gittens, J. Pedro

Crystal Palace: D. Henderson, C. Richards, M. Lacroix, M. Guéhi, D. Muñoz, A. Wharton, W. Hughes, T. Mitchell, I. Sarr, E. Eze, J. Mateta