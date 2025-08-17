Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!

Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!

- Güncelleme:
Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında heyecan dorukta. Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. Taraftarlar ise Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak araştırırken maç kadrosu muhtemel ilk 11 de belli oldu.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak edilirken karşılaşmayı TFF'nin açıklamasına göre maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Murat Altan yapacak. Dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev alacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. 

Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da Tüpraş Stadı'nda oynanacak oynanacak. Beşiktaş, lige galibiyetle başlamak isterken Eyüpspor ilk puanlarını almak için sahada olacak.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1 kanalı üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! - 3. Resim

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Muçi, Rafa, Mario, Abraham

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam

