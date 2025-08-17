Bek orijinli hücumcu! Beşiktaş’ın yeni sağ beki ofansif özellikleriyle öne çıkıyor

MURAD TAMER -Beşiktaş’ın yeni transferi Taylan Bulut birçok yönüyle oldukça beğenilen bir isim. Svensson’dan hemen formayı kapması beklenen 19 yaşındaki oyuncu özellikle hücum katkısıyla öne çıkıyor.

ÇOK GÜÇLÜ VE SERT

Driplingleriyle adam eksiltilmesi en önemli yeteneklerinden biri. Çalım yeteneği de oldukça yüksek. Bir bek oyuncusu için ekstra olan bu özellikleri sayesinde ataklarda takımın seviyesini artırıyor. Taylan’ın fizik gücü de yüksek. 1,88’lik boyu ve atletik yapısıyla ikili mücadelelerde güçlü. Vücudunu iyi kullanıyor, rakiplerine omuz omuza pozisyonlarda üstünlük sağlıyor.

PES ETMİYOR

Top kapma ve pres yapma alışkanlıkları da Beşiktaş’a ilaç olacak türden. Özellikle önde baskıda agresif davranabilen bir bek. Savunmada rakibi sürekli rahatsız eden, kolay pes etmeyen tipte bir oyuncu. Sağ bek as pozisyonu ama gerektiğinde stoper ve ön liberoda da oynayabiliyor. Bu da onun modern bek profilinde olmasını sağlıyor. Sadece çizgiye yapışan klasik bek değil; merkeze de girip oyun kurulumuna katılabiliyor. Almanya’daki eğitimi sayesinde de kondisyon seviyesi üst düzeyde.

BEŞ YILLIK İMZA

Taylan, başkan Serdal Adalı’nın da katıldığı törenle beş yıllık resmî imzayı attı ve Beşiktaşlı oldu. Genç oyuncunun kondisyonunun iyi olduğu ve 90 dakika forma giyebileceği öğrenildi.