Kartal'dan Eljif Elmas bombası! İşte Beşiktaş'ın 5 milyon euroluk teklifine verdiği cevap

Avrupa hayallerini Shaktar karşısında aldığı yenilgiyle yitiren Beşiktaş yoluna Konferans liginde devam ediyor. UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında St. Patrick’s ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

İlk yarıda oynadığı kötü oyunla eleştirilerin odağında olan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Jurasek, Abraham, Ndidi, Orkun Uçar ve Taylan Bulut gibi yıldız isimleri renklerine bağlayan siyah beyazlılar yeni bir bomba patlatmanın peşinde.

Beşiktaş'ın bu konuda sürpriz bir adım atarak, Eljif Elmas'a teklif yaptığı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN ELJİF ELMAS BOMBASI

Bir zamanlar Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas, Leipzig'e transfer olmuş beklentileri karşılayamayınca geçtiğimiz ocak ayında Torino'ya kiralanmıştı.

Serie A'da forma giymeye devam eden Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu, eski takımı Napoli'nin yanı sıra Torino ve West Ham'la anılmaya başlandı.

İtalyan basınına göre Eljif Elmas ile ilgilenen kulüplerin arasında Beşiktaş da katıldı.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Tuttomercatoweb'in haberine göre; siyah beyazlılar Elmas'a yıllık 5 milyon euroluk bir yıllık ücret önerdi.

Ancak 25 yaşındaki genç futbolcu Eljif Elmas, bu teklifi geri çevirdi.

Eljif Elmas için en ciddi teklif West Ham'dan geldi. Serie A ya da Premier Lig'de oynamak isteyen Makedon futbolcunun teklife sıcak baktığı belirtiliyor.