Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismiydi, çok aranacak... Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı

Beşiktaş'ın ilk 11'in değişmez isimlerinden Gedson Fernandes yönetim ile anlaşmazlığı sonrasında Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Fernandes Spartak Moskova'nın Zenit ile oynadığı maçta ilk golünü attı.

Beşiktaş'ta 3 sezondur forma giyen ve takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Gedson Fernandes, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Yıllık 1.3 milyon euro garanti ücret alan Gedson Fernandes yönetim ile yaşadığı görüş ayrılığı sonrasında 20+5 milyon euro bonservis karşılığında Spartak Moskova'ya transfer edildi.

Fernandes, Rusya'da gollerini atmaya devam etti. Yıldız oyuncu Spartak Moskova formasıyla ilk kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismiydi, çok aranacak... Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı - 1. Resim

FERNANDES GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Spartak Moskova, bugün Rusya Priemier Ligi'nde Zenit ile karşı karşıya geldi. Gedson Fernandes, Moskova'daki Lukoil Arena stadında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

83 numaralı formayı giyen Fernandes karşılaşmanın 39. dakikasında Christopher Martins yaptığı ortaya kafa vuruşuyla Spartak Moskova'yı 2-1 öne geçiren golü attı.

Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismiydi, çok aranacak... Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı - 2. Resim

90'DA ATTIĞI GOL İPTAL OLDU 

90 dakika boyunca sahada ter döken Gedson Fernandes'in bir golü de iptal oldu.

63. dakikada Zenit, Sobolev ile 2-2'lik beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın son dakikasında ise Spartak Moskova kazandığı penaltı ile öne geçme şansı yakaladı. Topun başına geçen Barco penaltıyı kaçırırken, geri dönen topu Gedson ağlara gönderdi.

Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismiydi, çok aranacak... Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı - 3. Resim

Ancak, gol penaltı atışında Arjantinli golcü Barco'nun topa iki kere dokunduğu için iptal edildi. Maç 2-2 sona erdi.

