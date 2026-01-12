İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler, dünya gündemindeki yerini koruyor. Ülke çapında 8 Ocak Perşembe akşamından beri internet kesintisi devam ediyor. Peki, İran'da neler oluyor? Protestoların devam ettiği İran'da son durum ne?

İran son günlerde bir kez daha protestolarla sarsılıyor. Bu son protesto dalgası, son 8 yıl içinde kayda geçen altıncı protesto dalgası niteliği taşıyor. Protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesiyle ülkede internet erişimi büyük ölçüde kesildi, olaylar sonucunda bazı kentlerde can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.



28 ARALIK 2025'TEN BU YANA SÜRÜYOR İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. İnsan hakları kuruluşlarına göre ölü sayısı 500’ü aşarken, yüzlerce kişinin daha hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.



ÖLENLERİN SAYISI 538'E YÜKSELDİ ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu. HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı.



10 BİN KİŞİ 600 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

