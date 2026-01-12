Tarihinin en büyük hırsızlık skandalıyla sarsılan British Museum, depolardan çalınan ve bir kısmı hâlâ kayıp olan 1500 eserin izini sürmek için “hazine avcısı” istihdam edeceğini açıkladı.

MURAT ÖZTEKİN - İngiltere’deki British Museum, 2023’te tarihinin en büyük güvenlik skandallarından birini yaşamış, müze depolarında tutulan birçok eser çalınmıştı. Aslında Türkiye dâhil birçok ülkenin iadesini istediği farklı medeniyetlere dair tarihî eserleri envanterinde barındıran müzenin idaresi, bir küratör tarafından çalındığı iddia edilen ve bir kısmı hâlâ kayıp olan 1500 parçanın izini sürmek üzere bir ‘hazine avcısı’ istihdam edeceğini ilan etti.

Üçte biri kurtarılan ama diğerleri dünyanın dört bir yanına dağılmış olan nesnelerin yok edilmesini ve eritilmesini önlemek için âdeta bir yarış verilecek. İşe alınacak uzman, sadece fiziki takip yürütmekle kalmayacak, aynı zamanda ileri teknolojiler ile global diplomasiyi birleştiren bir operasyonu yönetecek. Müzenin sorumlusu Tom Harrison, London Times’a verdiği demeçte “Eserleri geri getirme konusunda hızlı ilerleme kaydetmek istiyoruz. Mümkün olduğunca çok personel temin ederek süreci hızlandırmak istiyoruz” dedi.

