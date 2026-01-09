Saatte 213 kilometre hıza ulaşan Goretti Kasırgası Fransa ve İngiltere'de yıkıcı etkilere neden oldu. Fransa'da 380 bin hane, İngiltere'de ise 57 bin hane elektriksiz kaldı. Kasırga nedeniyle, iki ülkede birçok yol kapandı ve demiryolu seferleri iptal edildi.

Goretti Kasırgası, kuzey Avrupa'yı esir aldı. Fransa ve İngiltere’de araçlar yolda alırken, şiddetli rüzgarlar nedeniyle araçlar devrildi ve yüz binlerce hane elektriksiz kaldı.

Reuters’ın haberine göre, dünden beri Fransa’da etkili olan Goretti Kasırgası nedeniyle çoğunlukla Normandiya ve Bretonya bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 380 bin hane elektriksiz kaldı.

Goretti Fırtınası İngiltere ve Fransayı vurdu: Ulaşım durdu, 100 binlerce hane elektriksiz

Gece boyunca Fransa'nın kuzeybatısındaki Manche bölgesinde saatte 150 km'yi aşan rüzgarlar kaydedildi, Barfleur'da ise rekor bir hız olan saatte 213 km görüldü. Demiryolu işletmecisi SNCF, Paris ile Normandiya bölgesi arasındaki tren seferlerini askıya aldı.

İNGİLTERE'DE BAZI OKULLAR KAPANACAK

Diğer taraftan, bir haftalık dondurucu havanın ardından Goretti Kasırgası’nın İngiltere’ye daha fazla kar getirmesiyle İngiltere’de 57 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

İskoçya genelinde ve kasırgadan özellikle ağır etkilenen orta İngiltere'nin bazı bölgelerinde yüzlerce okulun kapatılması bekleniyor. İngiltere'deki demiryolu işletmecileri de müşterilerini seyahat etmemeleri konusunda uyardı ve bazı seferler askıya alındı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Ayrıca Birmingham Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçaklar piste iniş yapmadı ve söz konusu uçaklar farklı havallimanlarına yönledirildi. Havalimanı'ndaki pek çok sefer askıya alındı.

Batı Midlands bölgesine dün gece kar yağdı ve bölge halkı, mahsur kalan arabaları yollardan iterek ve kaldırımlarda yürümekte zorlanarak mücadele etti.

Diğer taraftan Manş adlarından biri olan Jersey OHAL ilan etti ve vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuldu.

