Göztepe Fenerbahçe maçında kimler kırmızı kart gördü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe Fenerbahçe maçı 16 Ağustos Cumartesi akşamına damga vurdu. Göztepe Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören isimler merak edildi. İki takım arasında oynanan mücadele, sert fauller ve kırmızı kartlarla dolu bir karşılaşma olarak dikkat çekti. Maçın hakemi Yasin Kol gündem olurken maçta, eşitlik bozuldu.

16 Ağustos 2025’te İzmir’de oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması, Süper Lig’in 2. haftasında büyük bir heyecana sahne oldu. Maçta yaşanan gergin anlar ve kırmızı kartlar, taraftarların ve futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçında kimler kırmızı kart gördü?

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Göztepe-Fenerbahçe maçında toplam üç oyuncu kırmızı kart gördü.

Göztepe’den Juan ve İsmail Köybaşı, Fenerbahçe’den ise Jayden Oosterwolde oyundan atıldı.

İlk kırmızı kart, 61. dakikada Göztepe’nin forvet oyuncusu Juan’a çıktı. Semedo’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Juan, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Göztepe Fenerbahçe maçında kimler kırmızı kart gördü? - 1. Resim

Dört dakika sonra, 65. dakikada Göztepe’nin yedek kulübesindeki İsmail Köybaşı, art arda iki sarı kart alarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde ise 85. dakikada Juan’a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alarak kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Hakem Yasin Kol’un kararları sosyal medyada gündem olurken çıkan kırmızı kartlar konuşuluyor. 

Göztepe Fenerbahçe maçında kimler kırmızı kart gördü? - 2. Resim

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 0-0’lık golsüz eşitlikle sona erdi. Maç boyunca her iki takım da gol bulmakta zorlandı.

Maçın son anlarında, 90+2’de Cenk Tosun’un yerde kaldığı pozisyon sonrası VAR incelemesiyle Fenerbahçe’ye penaltı verildi. Ardından topun başına geçen Talisca’nın 90+4’teki penaltı vuruşu Göztepe kalecisi Mateusz Lis tarafından kurtarıldı. 

Göztepe Fenerbahçe maçında kimler kırmızı kart gördü? - 3. Resim

 

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİMDİ?

Maçı Yasin Kol yönetti. Özellikle penaltı ve kırmızı kart kararları sosyal medyada gündem oldu. 

