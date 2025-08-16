Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kırmızı kart mı değil mi? Mourinho soyunma odasına gitti, tartışmalı anlar

Kırmızı kart mı değil mi? Mourinho soyunma odasına gitti, tartışmalı anlar

- Güncelleme:
Kırmızı kart mı değil mi? Mourinho soyunma odasına gitti, tartışmalı anlar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-2026 sezonundaki ilk maçında Göztepe deplasmanına çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Jhon Duran'ın rakibine yaptığı hareket tartışmalara neden oldu. Göztepe kırmızı kart beklerken, hakem sarı kart gösterdi. Mourinho ise soyunma odasına gitti.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 yenerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-2026 sezonundaki ilk maçında Göztepe deplasmanına çıktı.

Hakem Yasin Kol'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısına yaşanan gerilim damga vurdu.

İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Jhon Duran'ın rakibine yaptığı müdahale tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖZTEPE KIRMIZI KART BEKLEDİ, HAKEM SARI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesine dakikalar kala Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Göztepeli oyuncu Anthony Dennis'e dirsek attı.

Göztepeli oyuncular, kırmızı kart beklentisiyle hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu. 

Yasin Kol ise Jhon Duran'a sarı kartla cezalandırdı. VAR'dan ise herhangi bir uyarı yapılmadı.

MOURINHO SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Jhon Duran'ın tartışmalı pozisyonunun ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho soyunma odasına gitti. İlk yarının bitiş düdüğünü dahi beklemeyen Mourinho, tepkiyi üzerine çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
