CANLI | Göztepe-Fenerbahçe canlı anlatım

16.08.2025 22:10

37' FENERBAHÇE'NİN KALESİNDE TEHLİKE!

Fenerbahçe kalesinde Göztepe Olaitan ve Rhaldney ile tehlikeli geldi. Olaitan'ın şutunu Yusuf engellerken, Rhaldney'kini Brown çıkardı.

16.08.2025 21:55

İRFAN'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ, GOL ŞANSI VERMEDİ

Junior Olaitan (Göztepe) oldukça yakın mesafeden kullandığı serbest vuruştan güzel bir vuruş yaptı. Oyuncunun üst direğin hemen altına gönderdiği topu güzel bir kurtarış yapan İrfan Can Eğribayat çeliyor. Top oyun alanının dışında.

16.08.2025 21:53

22' YOUSSEF EN NESYRİ SARI KART GÖRDÜ

Youssef En Nesyri (Fenerbahçe) rakibi Bokele'ye yaptığı tehlikeli hareket sonrası sarı kart gördü.

16.08.2025 21:50

16' FRED YERDE KALDI

Göztepeli oyuncunun tehlikeli müdahalesi sonucu Fred bir süre yerde kaldı. Oyun hakem atışıyla yeniden başlıyor.

16.08.2025 21:49

15' KARŞILAŞMADA İLK ÇEYREK GOLSÜZ BİTTİ

Maçın ilk çeyreği Fenerbahçe ve Göztepe oyuncuları kontrollü bir oyun sergiliyor. Her iki takıp orta sahada pas yaparak gol arayışında. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

16.08.2025 21:48

14' ARCHİE BROWN TOPU ÇIKARDI

Malcom Bokele (Göztepe) yapılan ortada topla buluşuyor ve şutunu çekti. Topu, kaleci İrfan'ın önündeki Archie Brown uzaklaştırdı.

16.08.2025 21:44

11' FENERBAHÇE KALESİNDE BÜYÜK RİSK! İRFAN CAN TEHLİEKLİ AÇILDI

Karşılaşmanın bu dakikalarında Göztepe atağında İrfan Can Eğribayat tehlikeli bir şekilde kalesinden açıldı. Top defans oyuncuları tarafından taca atıldı.

16.08.2025 21:32

KARŞILAŞMADA İLK DÜDÜK ÇALDI

Maçın hakemi Yasin Kol 90 dakikayı başlatan ilk düdüğü çaldı.

16.08.2025 21:21

MOURİNHO: 'HER ŞEY FARKLI OLACAK'

Göztepe maçı öncesinde konuşan Jose Mourinho, 'Farklı turnuva, farklı hakemler, farklı rakip. Dolayısıyla bugünkü maç, Feyenoord maçlarından farklı olacak. Bugünkü Fenerbahçe de o maçlardan farklı olacak. Aynı olacak tek şey kazanma tutkumuz. Onun dışında her şey farklı olacak' dedi.

16.08.2025 21:20

MOU'DAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜPRRİZİ

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer alan yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmanın genel kadrosunda yer almadı. Portekizli teknik adam, yedek kulübesinde stoper olarak Djiku ve Yiğit Efe'ye yer verdi.

16.08.2025 21:14

TARAFTAR TİRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar takımlarını desteklemek için stattaki yerlerini aldı.

16.08.2025 21:10

FENERBAHÇE LACİVERT FORMASI İLE SAHADA

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına lacivert forması ile sahaya çıkıyor.

16.08.2025 21:06

ALİ KOÇ, TARAFTARLARLA BİRLİKTE STADA GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Göztepe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüslerle karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na gitti.

Sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Koç'a büyük ilgi gösterdi.

16.08.2025 21:05

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 eksik isim bulunuyor. Feyenoord maçında sakatlanan ve ameliyat olması gündemde olan Mert Müldür, uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao ile Diego Carlos İzmir deplasmanında kadroya dahil edilmedi.

16.08.2025 21:03

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Hakem: Yasin Kol

Yer: İzmir