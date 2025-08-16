Güney Kıbrıslı siyasetçi, Fenerbahçe'yi şikayet etti! UEFA'ya mektup: Nedeni ortaya çıktı

Aşırı sağcı ELAM üyesi Evgenios Hamboullas, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında saha çevresindeki panolara yansıtılan "Come to Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'a gelin) reklamlarından rahatsız oldu.

"SİYASİ PROPAGANDA" İDDİASI

Rum basınında yer alan haberlere göre; söz konusu yazıların "siyasi propaganda" olduğunu iddia eden Hamboullas, UEFA'ya mektup göndererek, Fenerbahçe hakkında şikayette bulundu. Avrupa'daki tüm statlarda benzer reklamlara izin verilmemesi gerektiğini savunan Hamboullas, UEFA'dan önlem almasını talep etti.

Demokratik Seferberlik'ten (DİSY) daha önce milletvekili olan Evgenios Hamboullas, Limasol'dan milletvekili adayı olmak üzere bu yılın başında aşırı sağcı ELAM'a katılmıştı.