Güney Kıbrıslı siyasetçi, Fenerbahçe'yi şikayet etti! UEFA'ya mektup: Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyesi Evgenios Hamboullas, Fenerbahçe-Feyenoord maçında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) reklamlarından dolayı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) şikayette bulundu.

Aşırı sağcı ELAM üyesi Evgenios Hamboullas, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında saha çevresindeki panolara yansıtılan "Come to Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'a gelin) reklamlarından rahatsız oldu.

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Fenerbahçe'yi şikayet etti! UEFA'ya mektup: Nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

"SİYASİ PROPAGANDA" İDDİASI

Rum basınında yer alan haberlere göre; söz konusu yazıların "siyasi propaganda" olduğunu iddia eden Hamboullas, UEFA'ya mektup göndererek, Fenerbahçe hakkında şikayette bulundu. Avrupa'daki tüm statlarda benzer reklamlara izin verilmemesi gerektiğini savunan Hamboullas, UEFA'dan önlem almasını talep etti.

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti! Nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

Demokratik Seferberlik'ten (DİSY) daha önce milletvekili olan Evgenios Hamboullas, Limasol'dan milletvekili adayı olmak üzere bu yılın başında aşırı sağcı ELAM'a katılmıştı.

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti! Nedeni ortaya çıktı - 3. Resim

