Adana'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bir motosikletli yolda mahsur kaldı. Bir sitenin ise istinat duvarı çöktü.

Adana’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyu aralıklarla devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur nedeniyle Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi Fırat Caddesi su altında kaldı.

Adana böylesini görmedi! Sürücüler mahsur kaldı, duvarlar yıkıldı, caddeler göle döndü

Yolda biriken su sebebiyle birçok araç ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Su seviyesinin yükselmesiyle bir motosiklet sürücüsü de mahsur kaldı.

Vatandaşlar, kendi imkânlarıyla sürücülere yardım etmeye çalıştı ve bölgede ulaşım aksadı. Öte yandan bir sitenin istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.

