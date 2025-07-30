Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Maaşı dudak uçuklattı

Son olarak Milan'da kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix'in yeni takımı belli oldu. Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan 25 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile astronomik bir rakam karşılığında anlaşmaya vardı.

Bonservisi Chelsea'de olan Portekizli futbolcu Joao Felix, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. 25 yaşındaki yıldız, vatandaşı Cristiano Ronaldo'yu da kadrosunda barındıran Al Nassr ile anlaşma sağladı.

2 YILDA 70 MİLYON EURO

Al Nassr'ın transfer için Chelsea'ye 30 milyon euro ödeyeceği, söz konusu rakamın bonuslarla 50 milyon euro olabileceği belirtildi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Joao Felix'in ise toplam 70 milyon euro net ücret kazanacağı öğrenildi.

BONSERVİSİNE 126 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, 2019 yılında 126 milyon euro karşılığında Atletico Madrid, 2024'te ise 52 milyon euro karşılığında ise Chelsea'ye transfer olmuştu.

21 MAÇTA 3 GOL

2023-2024 sezonunda İspanyol devi Barcelona'da kiralık olarak mücadele eden Felix, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol atarken, bir de asist yaptı. Portekiz Milli Takımı formasını 45 kez giyen oyuncu, rakip fileleri 9 defa havalandırdı.