Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Maaşı dudak uçuklattı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Maaşı dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Joao Felix, Al Nassr, Chelsea, Fenerbahçe, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Milan'da kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix'in yeni takımı belli oldu. Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan 25 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile astronomik bir rakam karşılığında anlaşmaya vardı.

Bonservisi Chelsea'de olan Portekizli futbolcu Joao Felix, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. 25 yaşındaki yıldız, vatandaşı Cristiano Ronaldo'yu da kadrosunda barındıran Al Nassr ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Kazanacağı para dudak uçuklattı - 1. Resim

2 YILDA 70 MİLYON EURO

Al Nassr'ın transfer için Chelsea'ye 30 milyon euro ödeyeceği, söz konusu rakamın bonuslarla 50 milyon euro olabileceği belirtildi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Joao Felix'in ise toplam 70 milyon euro net ücret kazanacağı öğrenildi. 

BONSERVİSİNE 126 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, 2019 yılında 126 milyon euro karşılığında Atletico Madrid, 2024'te ise 52 milyon euro karşılığında ise Chelsea'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Kazanacağı para dudak uçuklattı - 2. Resim

21 MAÇTA 3 GOL

2023-2024 sezonunda İspanyol devi Barcelona'da kiralık olarak mücadele eden Felix, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol atarken, bir de asist yaptı. Portekiz Milli Takımı formasını 45 kez giyen oyuncu, rakip fileleri 9 defa havalandırdı. 

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Maaşı dudak uçuklattı - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son gün yarın! Yapmayan 15 yerine 7 bin 438 lira ödeyecekYÖK Atlas 2025 açıklandı mı? YKS tercih robotu bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de inceleme tamamlandı! Seçim için toplanan imza sayısı açıklandı - SporF.Bahçe açıkladı! İşte seçim için toplanan imza sayısı...Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk "kesin" dedi, isimlerini verdi - SporGalatasaray'da yaprak dökümü: 5 ayrılık birden!44 yaşında transfer oldu! Fenerbahçe'nin eski yıldızı artık 7. ligde: İşte yeni takımı... - SporF.Bahçe'nin eski yıldızı artık 7. ligdeBrezilya'ya gidebilir! Arroyo'ya talip var - SporBrezilya'ya gidebilir! Arroyo'ya talip varFenerbahçe, Sassuolo'nun sol açığı için bastırıyor! Lauriente adım adım - SporFenerbahçe, Sassuolo'nun sol açığı için bastırıyor!Beşiktaşlı futbolcular sosyal medyadaki tepki dolu mesajlara isyan etti! Zorbalığa geçit yok - SporBeşiktaşlı futbolcular sosyal medyadaki tepki dolu mesajlara isyan etti! Zorbalığa geçit yok
Sonraki Haber Yükleniyor...