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44 yaşında transfer oldu! Fenerbahçe'nin eski yıldızı artık 7. ligde: İşte yeni takımı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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44 yaşında transfer oldu! Fenerbahçe&#039;nin eski yıldızı artık 7. ligde: İşte yeni takımı...
Fenerbahçe, İspanya, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mallarco'dan 14 milyon euro bonservis karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında forma giyen Daniel Güiza'nın yeni takımı belli oldu. Türkiye kariyerine "İspanya gol kralı" unvanıyla başlayan 44 yaşındaki futbolcu, 7'nci lig takımına transfer oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza'nın yeni takımı resmen açıklandı. 44 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda İspanya 7'nci Lig (Primera Andaluza) ekiplerinden Rayo Sanluqueno'nun başarısı için mücadele edecek.

BİR YILLIK İMZA

Son olarak UD Rotena'da forma giyen Daniel Güiza, Rayo Sanluqueno ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

44 yaşında transfer oldu! Fenerbahçe'nin eski yıldızı artık 7. ligde: İşte yeni takımı... - 1. Resim

BONSERVİSİNE 14 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı forması giyen Güiza, 14 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımda 3 sezon geçiren futbolcu, 98 karşılaşmada 35 kez gol sevinci yaşadı ve takım arkadaşlarına 21 asist yaptı.

44 yaşında transfer oldu! Fenerbahçe'nin eski yıldızı artık 7. ligde: İşte yeni takımı... - 2. Resim

ÜLKE ÜLKE, TAKIM TAKIM GEZDİ

İspanya gol kralı olarak geldiği Fenerbahçe'den sonra Getafe'ye transfer olan İspanyol oyuncu, sırasıyla ABD ekibi Johor DT, Paraguay ekibi Cerro Porteno, İspanyol ekipleri Cadiz, Sanluqueno, UD Algaida, CD Rota ve UD Rotena'da mücadele etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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